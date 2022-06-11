Мбаппе сообщил о проблемах со здоровьем

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признался после матча Лиги наций с Австрией (1:1), что в данный момент он не полностью здоров.

Лидер французов вышел на поле на 63-й минуте и сравнял счет.

"Мы не победили и не добыли результат, который хотели в этом матче. Продолжим работать и постараемся выиграть в понедельник [у Хорватии].

Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов.

В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься", – сказал Мбаппе сайту УЕФА.

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