Мбаппе сообщил о проблемах со здоровьем

Теги килиан мбаппефранция

Мбаппе сообщил о проблемах со здоровьем

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признался после матча Лиги наций с Австрией (1:1), что в данный момент он не полностью здоров.

Лидер французов вышел на поле на 63-й минуте и сравнял счет.

"Мы не победили и не добыли результат, который хотели в этом матче. Продолжим работать и постараемся выиграть в понедельник [у Хорватии].

Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов.

В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься", – сказал Мбаппе сайту УЕФА. 

Не пропустите: Де Лигт может перейти в английский топ-клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 июня

Главные новости дня: 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов