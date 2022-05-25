Мбаппе снова высказался о новом контракте с ПСЖ

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Мбаппе снова высказался о новом контракте с ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вновь прокомментировал подписание нового контракта с парижанами.

"Конечно, я – центральная часть проекта, но в этом клубе не только я один. Я по-прежнему футболист. Я остаюсь футболистом – это делает меня тем, кто я есть. Не собираюсь распыляться.

К сожалению, слышал уже много разговоров: "Килиан не хочет этого, Килиан хочет того". Я не силен в привлечении кого-либо. Я хорош на поле. Не нужно думать, что у меня есть все полномочия клуба. 

Я хочу помочь клубу расти во всех аспектах – чтобы ПСЖ занимал центральное место в футболе. Но я думаю, что это будет происходить на поле в первую очередь", – сказал Мбаппе.

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