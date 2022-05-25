Мбаппе снова высказался о новом контракте с ПСЖ
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вновь прокомментировал подписание нового контракта с парижанами.
"Конечно, я – центральная часть проекта, но в этом клубе не только я один. Я по-прежнему футболист. Я остаюсь футболистом – это делает меня тем, кто я есть. Не собираюсь распыляться.
К сожалению, слышал уже много разговоров: "Килиан не хочет этого, Килиан хочет того". Я не силен в привлечении кого-либо. Я хорош на поле. Не нужно думать, что у меня есть все полномочия клуба.
Я хочу помочь клубу расти во всех аспектах – чтобы ПСЖ занимал центральное место в футболе. Но я думаю, что это будет происходить на поле в первую очередь", – сказал Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13