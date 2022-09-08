Мбаппе сфотографировался в компании звездных бойцов UFC
Фото: инстаграм Фрэнсис Нганну/Автор неизвестен
Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и американский боец смешанных единоборств нигерийского происхождения Камару Усман сделали совместное фото с французским футболистом Килианом Мбаппе.
Снимок опубликовал в своих социальных сетях Нганну.
"Вчера я провёл классное время в Париже с хорошими людьми. Игра "ПСЖ" меня заряжала, а Килиан Мбаппе был в огне", — подписал фото Нганну.
Судя по всему, Нганну посетил матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" - "Ювентус" (2:1), в котором Мбаппе оформил дубль.
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|Команда
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|Ренн
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|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13