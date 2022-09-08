Мбаппе сфотографировался в компании звездных бойцов UFC

Фото: инстаграм Фрэнсис Нганну/Автор неизвестен

Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и американский боец смешанных единоборств нигерийского происхождения Камару Усман сделали совместное фото с французским футболистом Килианом Мбаппе.

Снимок опубликовал в своих социальных сетях Нганну.

"Вчера я провёл классное время в Париже с хорошими людьми. Игра "ПСЖ" меня заряжала, а Килиан Мбаппе был в огне", — подписал фото Нганну.

Судя по всему, Нганну посетил матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" - "Ювентус" (2:1), в котором Мбаппе оформил дубль.

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