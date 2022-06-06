Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. В топ-10 - три игрока "Барселоны"

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Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. В топ-10 - три игрока "Барселоны"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе занимает первое место в списке самых дорогих футболистов в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость форварда оценивается в 205,6 миллионов евро. Второе место занимает форвард "Реала" Винисиус Жуниор (185,3), третье - будущий нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (152,6). Стоит отметить, что в топ-10 попали сразу трое футболистов "Барселоны" - Педри, Френки де Йонг и Ферран Торрес.

Топ-20 самых дорогих игроков мира по версии CIES выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 205,6 млн евро.

2. Винисиус Жуниор ("Реал") – 185,3.

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 152,6.

4. Педри ("Барселона") – 135,1.

5. Джуд Беллингем (Боруссия" Дортмунд) – 133,7.

6. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – 124.

7. Френки де Йонг ("Барселона") – 112,5.

8. Луис Диас, ("Ливерпуль") – 110.

9. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") – 109,6.

10. Ферран Торрес ("Барселона") – 109,5.

11. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 106,7.

12. Джамал Мусиала ("Бавария") - 105,3.

13. Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") - 103,2.

14. Мэйсон Маунт ("Челси") - 100,3.

15. Букайо Сака ("Арсенал") - 100,2.

16. Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг") - 99,8.

17. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 97,8.

18. Николо Барелла ("Интер") - 94,9.

19. Кай Хавертц ("Челси") - 93,6.

20. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 90,8.

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