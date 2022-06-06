Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. В топ-10 - три игрока "Барселоны"
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе занимает первое место в списке самых дорогих футболистов в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.
Стоимость форварда оценивается в 205,6 миллионов евро. Второе место занимает форвард "Реала" Винисиус Жуниор (185,3), третье - будущий нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (152,6). Стоит отметить, что в топ-10 попали сразу трое футболистов "Барселоны" - Педри, Френки де Йонг и Ферран Торрес.
Топ-20 самых дорогих игроков мира по версии CIES выглядит так:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 205,6 млн евро.
2. Винисиус Жуниор ("Реал") – 185,3.
3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 152,6.
4. Педри ("Барселона") – 135,1.
5. Джуд Беллингем (Боруссия" Дортмунд) – 133,7.
6. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – 124.
7. Френки де Йонг ("Барселона") – 112,5.
8. Луис Диас, ("Ливерпуль") – 110.
9. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") – 109,6.
10. Ферран Торрес ("Барселона") – 109,5.
11. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 106,7.
12. Джамал Мусиала ("Бавария") - 105,3.
13. Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") - 103,2.
14. Мэйсон Маунт ("Челси") - 100,3.
15. Букайо Сака ("Арсенал") - 100,2.
16. Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг") - 99,8.
17. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 97,8.
18. Николо Барелла ("Интер") - 94,9.
19. Кай Хавертц ("Челси") - 93,6.
20. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 90,8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18