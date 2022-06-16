Мбаппе решил, куда будет вкладывать деньги вне футбола

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе планирует запустить свою продюсерскую компанию, о чем сообщает Lequipe.

Как пишет источник, молодой футболист подписал соглашение о партнёрстве с голливудским агентством WME Sports для запуска собственной продюсерской компании Zebra Valley.

Находиться офис компании будет в Лос-Анджелесе. Она будет стремиться создавать контент, посвящённый спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм.

Напомним, что недавно Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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