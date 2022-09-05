Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром, с которым у него был конфликт

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с бразильским форвардом Неймаром.

"Я уже шесть лет играю с Неймаром в одном клубе. У нас всегда были уважительные отношения, иногда они были лучше, иногда - похуже. Но я уважаю его за вклад в игру команды. Не знаю, кто будет бить пенальти в матче с "Ювентусом", будем смотреть по ситуации. Первый пенальтист не всегда бьет пенальти", - приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, ранее Неймар был недоволен тем, что Мбаппе является основным пенальтистом ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе семь забитых мячей в пяти поединках.

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