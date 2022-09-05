Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром, с которым у него был конфликт
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с бразильским форвардом Неймаром.
"Я уже шесть лет играю с Неймаром в одном клубе. У нас всегда были уважительные отношения, иногда они были лучше, иногда - похуже. Но я уважаю его за вклад в игру команды. Не знаю, кто будет бить пенальти в матче с "Ювентусом", будем смотреть по ситуации. Первый пенальтист не всегда бьет пенальти", - приводит слова Мбаппе Goal.
Напомним, ранее Неймар был недоволен тем, что Мбаппе является основным пенальтистом ПСЖ.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе семь забитых мячей в пяти поединках.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
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|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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