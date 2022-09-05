Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром, с которым у него был конфликт

Теги килиан мбаппепсжнеймар

Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром, с которым у него был конфликт

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с бразильским форвардом Неймаром.

"Я уже шесть лет играю с Неймаром в одном клубе. У нас всегда были уважительные отношения, иногда они были лучше, иногда - похуже. Но я уважаю его за вклад в игру команды. Не знаю, кто будет бить пенальти в матче с "Ювентусом", будем смотреть по ситуации. Первый пенальтист не всегда бьет пенальти", - приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, ранее Неймар был недоволен тем, что Мбаппе является основным пенальтистом ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе семь забитых мячей в пяти поединках.

Не пропустите: Мбаппе отреагировал на слухи о наложении шаманского проклятья со стороны Погба. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 сентября

Главные новости дня: 5 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов