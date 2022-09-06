Мбаппе рассказал о разговоре с президентом Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, что минувшим летом он разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о своем будущем.

"У меня и мысли не было, что я буду обсуждать свое будущее с президентом Франции. Это было просто невероятно, безумное событие. Макрон сказал мне: "Я хочу, чтобы ты остался в ПСЖ. Не хочу, чтобы ты уезжал из Франции. Ты очень важен для страны". Такие слова от президента, безусловно, имели для меня значение", - приводит слова Мбаппе New York Times.

Напомним, что 23-летний Мбаппе в летнее трансферное окно был близок к переходу в мадридский "Реал" на правах аренды. Впрочем, в итоге футболист принял решение продлить с ПСЖ контракт до лета 2025 года.

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