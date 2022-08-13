Мбаппе рассказал, как относится к награде "Золотой мяч"
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, как относится к награде "Золотой мяч".
По словам француза, он всегда любил наблюдать за противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Золотой мяч" — это билет в большой мир. Что касается представителей моего поколения, для нас "Золотой мяч" — это, прежде всего, борьба Месси и Роналду. Если покопаться в памяти, можно вспомнить Роналдиньо, но эти двое затмили всех своим противостоянием. Каждый год все задавались вопросом, кто получит приз на этот раз. Это было невероятно. Было интересно наблюдать за ними", — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
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