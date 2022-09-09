Мбаппе рассказал, есть ли у него конфликты с Неймаром

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о том, в каких он отношениях бразильским форвардом Неймаром.

По его словам, общение с партнером по команде для него основано на уважении.

"Но у нас всегда были моменты, когда отношения между нами были немного холоднее. Бывают времена, вы увидите, что мы лучшие друзья, а иногда мы можем меньше общаться, такова природа наших отношений.

Но есть большое уважение, я очень уважаю игрока, которым он является, игрока, которого он представляет, и того значения, которое он имеет в нашей команде", - сказал француз.

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