Мбаппе рассказал, что принял решение о своем будущем

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе на церемонии вручения награды лучшему футболисту сезона Лиги 1 рассказал, что уже принял решение о своем будущем.

"Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции", – сказал француз.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает уже в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что он перейдет на правах свободного агента в мадридский "Реал".

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