Мбаппе раскрыл детали конфликта с Федерацией футбола Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем конфликте с Федерацией футбола Франции.

Как известно, 23-летний француз отказался участвовать в фотосессии национальной команды.

"Футболисты нашей команды всегда были за меня, может, вы этого не знали. С самого начала это был коллективный подход к делу.

Я никогда не имел проблем с тем, чтобы сражаться за партнеров по сборной. Это нормально получать критику в свой адрес, но это не изменит моего стиля игры или жизни. Если это может помочь группе футболистов получить то, что они хотят, то это главное", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Не пропустите: Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе. | https://dailysports.net