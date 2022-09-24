Мбаппе раскрыл детали конфликта с Федерацией футбола Франции

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Мбаппе раскрыл детали конфликта с Федерацией футбола Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем конфликте с Федерацией футбола Франции.

Как известно, 23-летний француз отказался участвовать в фотосессии национальной команды.

"Футболисты нашей команды всегда были за меня, может, вы этого не знали. С самого начала это был коллективный подход к делу.

Я никогда не имел проблем с тем, чтобы сражаться за партнеров по сборной. Это нормально получать критику в свой адрес, но это не изменит моего стиля игры или жизни. Если это может помочь группе футболистов получить то, что они хотят, то это главное", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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