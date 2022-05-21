Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ
Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен
Французский нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с "Пари Сен-Жермен".
"Я хотел бы объявить, что решил продлить свой контракт с "Пари Сен-Жермен", и я, конечно, очень рад этому. Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне.
Я также очень счастлив, что могу продолжать развиваться во Франции, стране, где я родился, рос и преуспевал.
Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках "Пари Сен-Жермен" во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные, мы встретим самые невероятные вызовы", - сказал француз.
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|Ницца
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13