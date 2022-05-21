Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Соглашение между футболистом и французским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года. Парижский клуб заплатит игроку бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата Мбаппе увеличится до 100 миллионов в год.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 216 матчей во всех турнирах, забил 168 голов и отдал 87 результативных передач.

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