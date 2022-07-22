Мбаппе признали лучшим футболистом года

Фото: твиттер НБА/Автор неизвестен

В Лос-Анджелесе в ночь на 22 июля прошла 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и австралийская нападающая Сэм Керр получили награду как лучший футболист и футболистка года.

Интересно, что именно эти спортсмены будут изображены на новой версии футбольного симулятора — FIFA 23.

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