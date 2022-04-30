Мбаппе превзошел достижение Ибрагимовича в ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров французского клуба в чемпионате Франции.
Мбаппе отметился дублем в матче 35-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" (3:3) и на его счету стало 115 голов. По этому показателю он обошел экс-форварда парижан Златана Ибрагимовича (114). Лидером по-прежнему остается Эдинсон Кавани (138).
Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.
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