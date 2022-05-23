Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

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Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе потребовал от руководства клуба подписать форварда "Барселоны" Усмана Дембеле и полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Bild.

По сведениям источника, это было одним из требований Мбаппе для того, чтобы он продлил контракт с парижанами. Стоит отметить, что приобрести Тчуамени будет непросто, так как он близок к переходу в "Реал". Что касается Дембеле, то он летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Тчуамени пять забитых мячей и отдал три голевые передачи в 50 поединках за "Монако".

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