Мбаппе попросил убрать из "ПСЖ" "аргентинскую республику"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в своей команде.

Как пишет источник, партнеры по команде характеризуют француза как "избалованного" и "невыносимого".

Сам Мбаппе уже просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды "аргентинскую республику".

В частности, в ее состав попали Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес.

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