Мбаппе попал в неловкую ситуацию на мероприятии НБА

Фото: твиттер НБА/Автор неизвестен

Звездный французский футболист Килиан Мбаппе посетил церемонию проведения драфта НБА в Нью-Йорке.

Перед началом драфта форвард "ПСЖ" прошел по красной ковровой дорожке.

Интересно, что под фото с футболистом в Twitter НБА поклонники баскетбола стали задавать вопросы о том, кто запечатлен на снимке.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 21 результативную передачу.

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