Мбаппе получил очень низкую оценку за матч с "Лионом"

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Мбаппе получил очень низкую оценку за матч с "Лионом"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил одну из самых низких оценок в команде за матч 8-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:0) по версии L’Equipe.

Форвард получил оценку "четыре". Точно также L’Équipe оценил игру вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Серхио Рамоса и полузащитника Данилу Перейры. 

Наивысшую оценку (8) получили нападающий Лионель Месси, который забил победный гол, и полузащитник Марко Верратти. Нападающий Неймар получил оценку "семь".

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