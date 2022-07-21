Мбаппе подарил футболку легенде японского футбола

Фото: твиттер "ПСЖ"/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе пообщался с легендой японского футбола Хидэтоси Накатой после товарищеского матча парижан против "Кавасаки Фронтале" (2:1).

В ходе беседы 23-летний француз подарил 45-летнему Накате именную футболку "ПСЖ" с номером 7, под которым он играет в парижской.

Напомним, что Наката завершил карьеру в 2006 году.

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