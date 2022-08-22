Мбаппе побил рекорд Кавани в Лиге 1

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Мбаппе побил рекорд Кавани в Лиге 1

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке, сообщает Opta Sports.

Форвард сделал хет-трик в матче 3-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (7:1) и на его счету стало 139 голов. По этому показателю он опередил бывшего нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани (138).

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ два матча и забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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