Мбаппе побил рекорд Кавани в Лиге 1

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке, сообщает Opta Sports.

Форвард сделал хет-трик в матче 3-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (7:1) и на его счету стало 139 голов. По этому показателю он опередил бывшего нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани (138).

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ два матча и забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: В ПСЖ выбрали основного пенальтиста на нынешний сезон. | https://dailysports.net