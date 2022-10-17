Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ

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Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что он хочет покинуть французский клуб.

"Я счастлив в ПСЖ и не просил продать меня в январе. Я шокирован подобными слухами. Я и мое окружение были очень удивлены, когда узнали об этом. Это полная ложь", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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