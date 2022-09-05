Мбаппе отреагировал на слухи о наложении шаманского проклятья со стороны Погба

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Ювентуса" Поль Погба наложил на него шаманское проклятье.

"Я предпочитаю верить Полю, а не его брату. Я доверяю партнеру по сборной Франции. Мне больше нечего сказать, я не обращаю на это внимание", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что брат Погба Матиа требовал от хавбека 13 миллионов евро, угрожая обнародовать информацию о наложении проклятья на Мбаппе.

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