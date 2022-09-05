Мбаппе отреагировал на слухи о наложении шаманского проклятья со стороны Погба

Теги килиан мбаппеювентуспсжполь погба

Мбаппе отреагировал на слухи о наложении шаманского проклятья со стороны Погба

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Ювентуса" Поль Погба наложил на него шаманское проклятье.

"Я предпочитаю верить Полю, а не его брату. Я доверяю партнеру по сборной Франции. Мне больше нечего сказать, я не обращаю на это внимание", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что брат Погба Матиа требовал от хавбека 13 миллионов евро, угрожая обнародовать информацию о наложении проклятья на Мбаппе.

Не пропустите: Мбаппе встречается с трансгендерной моделью. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов