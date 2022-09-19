Мбаппе отказался фотографироваться с игроками сборной Франции: названа причина

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался принимать участие в командной фотосессии, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист недоволен тем, что его имиджевые права используются при рекламе спонсоров национальной команды, которые не имеют с ним контрактов. Кроме того, форварду не нравятся некоторые из брендов. В частности, Мбаппе не устраивает компания Coca-Cola, так как он пропагандирует здоровый образ жизни.

23-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. Всего он провел за национальную команду 57 матчей и забил 27 голов.

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