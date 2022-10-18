Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча" вчера вечером.

Напомним, что мероприятие прошло в Париже.

У входа в Театр Шатле часть собравшихся болельщиков недовольно гудела и свистела, когда увидела 23-летнего игрока сборной Франции.

Вероятно, это связано со слухами о желании футболиста покинуть "ПСЖ" из-за разногласий с руководством клуба.

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