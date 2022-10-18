Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча"
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча" вчера вечером.
Напомним, что мероприятие прошло в Париже.
У входа в Театр Шатле часть собравшихся болельщиков недовольно гудела и свистела, когда увидела 23-летнего игрока сборной Франции.
Вероятно, это связано со слухами о желании футболиста покинуть "ПСЖ" из-за разногласий с руководством клуба.
Не пропустите: "Реал" готов продлить контракт с украинцем. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" готовит обмен игроками с "Интером"
-
Наингголан попал в очередной скандал: он курил на лавке запасных
-
Симеоне категорично высказался о Роналду в "Атлетико"
-
Френки де Йонг заинтересовал "Ливерпуль"
-
"Золотой мяч-2022": как голосовали в Украине
-
"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"
-
"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Ювентуса"
-
Игуаин сыграл прощальный матч
-
Бензема назвал имя лучшего форварда всех времен
-
Капитан "Атлетико" может пропустить ЧМ-2022
-
Куртуа считает, что вратарю никогда не вручат "Золотой мяч"
-
В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе
-
Бензема назвал главную цель после получения "Золотого мяча"
-
Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча"
-
Бензема рассказал, как Роналду повлиял на его карьеру
-
Мбаппе установил впечатляющее достижение, связанное с "Золотым мячом"
-
Главные новости дня: 17 октября
-
Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги
-
"Вильярреал" одержал уверенную домашнюю победу в Ла Лиге
-
Победы "Наполи", "Милана", "Юве" и "Интера": результаты 10-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13