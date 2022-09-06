Мбаппе оценил свои шансы на "Золотой мяч"
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил мнение, что вскоре ему удастся выиграть "Золотой мяч".
"Я думаю, что вот-вот выиграю "Золотой мяч". Я всегда говорил, что мечтаю об этой награде. Приходит новое поколение, Роналду и Месси остановятся. Должен появиться новый лидер", - приводит слова Мбаппе The New York Times.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ пять матчей и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
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|41
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13