Мбаппе оценил свои шансы на "Золотой мяч"

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Мбаппе оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил мнение, что вскоре ему удастся выиграть "Золотой мяч".

"Я думаю, что вот-вот выиграю "Золотой мяч". Я всегда говорил, что мечтаю об этой награде. Приходит новое поколение, Роналду и Месси остановятся. Должен появиться новый лидер", - приводит слова Мбаппе The New York Times.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ пять матчей и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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