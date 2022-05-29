Мбаппе объяснил свое решение продлить контракт с ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе объяснил свое решение подписать новое соглашение с парижанами до 2025 года.

"Клуб планирует начать новую эру, и моя история здесь тоже не окончена. Мне еще есть чем заняться: я могу брать трофеи, бить исторические рекорды. Это не что-то незначительное.

На решение повлияло несколько моментов. Я всегда говорил, что хочу быть лучшим, и сейчас я не должен был уходить. Я уже написал свою историю в ПСЖ, но считаю, что она может быть еще более прекрасной", - сказал Мбаппе.

Напомним, что француз мог перейти в мадридский "Реал".

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