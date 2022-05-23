Мбаппе объяснил, почему не перешел в "Реал"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе объяснил, почему он принял решение не переходить в мадридский "Реал".

"У меня не было договоренности с "Реалом". Мы обсудили контракт, а потом я сделал выбор. Я могу понять разочарование "Реала", я им очень благодарен. Я не отказывал "Реалу", но принял предложение ПСЖ. Для меня было слишком рано уходить из клуба на правах свободного агента", - приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

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