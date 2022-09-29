Мбаппе недоволен руководством ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе недоволен тем, как клуб сработал летом на трансферном рынке, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство французского клуба обещало форварду купить звездного центрального нападающего, но этого не произошло. ПСЖ интересовался Робертом Левандовски (перешел из "Баварии" в "Барселону") и Маркусом Рэшфордом (остался в "Манчестер Юнайтед"), но в итоге арендовал только форварда "Ренна" Уго Экитике.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел 10 матчей и забил девять голов. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2025 года.
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|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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|28
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|Тулуза
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