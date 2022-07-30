Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции

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Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч за Суперкубок Франции с "Нантом".

На матч парижане заявили 22 игроков.

Как известно, матч за Суперкубок Франции состоится 31 июля в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе "Блюмфильд".

В прошлом сезоне "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, а "Нант" стал победителем Кубка страны, обыграв в решающем матче турнира "Ниццу".

В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 26 результативных передач. 

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