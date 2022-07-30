Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч за Суперкубок Франции с "Нантом".
На матч парижане заявили 22 игроков.
Как известно, матч за Суперкубок Франции состоится 31 июля в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе "Блюмфильд".
В прошлом сезоне "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, а "Нант" стал победителем Кубка страны, обыграв в решающем матче турнира "Ниццу".
В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 26 результативных передач.
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|Лион
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|Монпелье
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|Страсбур
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|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|37
|13
|Нант
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|14
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|28
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|Сент-Этьен
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|27
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|Амьен
|28
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|Тулуза
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