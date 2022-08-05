Мбаппе не поможет ПСЖ в 1-м туре Лиги 1
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Клермоном", сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей. В понедельник, 8 августа, он пройдет новое медицинское обследование. Из-за травмы форвард ранее пропустил матч за Суперкубок Франции с "Нантом" (4:0).
Матч ПСЖ - "Клермон" состоится 6 августа, и начнется в 22:00.
В прошлом сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Лион
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13