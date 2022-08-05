Мбаппе не поможет ПСЖ в 1-м туре Лиги 1

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Клермоном", сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей. В понедельник, 8 августа, он пройдет новое медицинское обследование. Из-за травмы форвард ранее пропустил матч за Суперкубок Франции с "Нантом" (4:0).

Матч ПСЖ - "Клермон" состоится 6 августа, и начнется в 22:00.

В прошлом сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: ПСЖ купил чемпиона Европы-2016. | https://dailysports.net