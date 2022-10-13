Мбаппе не интересен "Реалу"

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Мбаппе не интересен "Реалу"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, королевский клуб не собирается покупать футболиста, так как он отказался присоединиться к команде минувшим летом. Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ, а парижский клуб готов продать его за 300-400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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