Мбаппе назвал худший момент в своей карьере

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, какой момент он считает худшим в своей карьере.

"Худшим моментом в моей карьере является поражение в финале Лиги чемпионов. После окончания матча ты получаешь медаль и видишь кубок, но понимаешь, что он не для тебя. Это странное ощущение, но такова жизнь. В тот момент мне хотелось плакать и остаться одному. Но это страница из моей карьеры. Нужно стать лучшим, чтобы вернуться в финал и добиться победы", - приводит слова Мбаппе The Wall Street Journal.

Напомним, что ПСЖ проиграл "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

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