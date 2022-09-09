Мбаппе назвал худший момент в своей карьере
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, какой момент он считает худшим в своей карьере.
"Худшим моментом в моей карьере является поражение в финале Лиги чемпионов. После окончания матча ты получаешь медаль и видишь кубок, но понимаешь, что он не для тебя. Это странное ощущение, но такова жизнь. В тот момент мне хотелось плакать и остаться одному. Но это страница из моей карьеры. Нужно стать лучшим, чтобы вернуться в финал и добиться победы", - приводит слова Мбаппе The Wall Street Journal.
Напомним, что ПСЖ проиграл "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
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