Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

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Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе все ближе к смене клуба.

Как пишет источник, француз может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что Мбаппе может выкупить свой контракт у "ПСЖ".

Таким образом футболист надеется стать свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов. 

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