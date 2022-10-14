Мбаппе максимально настроен покинуть ПСЖ

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Мбаппе максимально настроен покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе окончательно решил, что в ближайшее время он сменит команду.

Как сообщает La10.com со ссылкой на L'Équipe, футболиста не устраивают невыполненные обещания и плохое управление своей позицией на поле под руководством нового наставника.

По данным источника, звездный француз уже сообщил боссам клуба, что  хочет покинуть ПСЖ больше, чем когда-либо.

Более того, француз сожалеет о продлении контракта.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

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