Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ

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Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вступил в конфликт с партнерами по команде в перерыве матча 2-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:2), сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, руководство парижского клуба во время переговоров с форвардом о продлении контракта, пообещало ему, что партнеры будут играть на него. Впрочем, футболисты ПСЖ недовольны таким решением и не собираются его выполнять. Из-за этого Мбаппе поругался с одноклубниками.

23-летний Мбаппе убежден, что он является главной звездой клуба, поэтому должен находиться на острие атаки, а также меньше заниматься черновой работой.

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