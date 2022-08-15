Мбаппе и Неймар уладили конфликт

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Мбаппе и Неймар уладили конфликт

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и бразильский форвард Неймар уладили конфликт, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, футболисты провели беседу со спортивным директором Луишем Кампушем, который объяснил им, что их поведение не соответствует кодексу команды, а также может помешать достижению поставленных целей.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел три матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе один гол в одном матче.

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