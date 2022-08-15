Мбаппе и Неймар уладили конфликт
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и бразильский форвард Неймар уладили конфликт, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.
По сведениям источника, футболисты провели беседу со спортивным директором Луишем Кампушем, который объяснил им, что их поведение не соответствует кодексу команды, а также может помешать достижению поставленных целей.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел три матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе один гол в одном матче.
Не пропустите: ПСЖ отреагировал на интерес "Барселоны" к Месси. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" вступила в борьбу за Асенсио
-
"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
-
Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Гончаренко возглавил клуб РПЛ
-
"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта
-
Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду
-
Кольядо перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги
-
"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А
-
Хвича забил первый гол за "Наполи" в Серии А
-
Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy
-
"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги
-
Мбаппе и Неймар уладили конфликт
-
"Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор)
-
Тен Хаг придумал наказание для игроков "МЮ" за поражение от "Брентфорда"
-
"Челси" готов заплатить огромную сумму за таланта "Эвертона"
-
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"
-
Тен Хаг резко изменил мнение о Роналду
-
"Манчестер Сити" хочет огромную сумму за Бернарду Силву
-
"Ювентус" может купить Арнаутовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13