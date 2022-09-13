Мбаппе и Неймар до сих пор не помирились

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Мбаппе и Неймар до сих пор не помирились

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе по-прежнему не помирились, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, бразилец до сих пор недоволен поведением француза, а также его влиянием в раздевалке. Кроме того, Неймара не устраивает тот факт, что Мбаппе остается главным пенальтистом команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел девять матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе девять забитых мячей в семи поединках.

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