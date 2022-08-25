Мбаппе и Месси встретились с 8-летней болельщицей "ПСЖ": у нее редкий синдром
Фото: твиттер Киллиана Мбаппе/Автор неизвестен
Звезды французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе и Лионель Месси встретились с 8-летней болельщицей клуба, которая страдает синдромом VACTERL – совокупностью врожденных дефектов, затрагивающих различные системы организма.
У ребенка нашли аномалии в развитии сердца, позвоночника, почек, легких, конечностей, а также мышц в левой части тела.
Еще в начале 2022 года девочка опубликовала в соцсетях видео, на котором попросила Мбаппе остаться в "ПСЖ". Форвард поддержал болельщицу и посвятил ей гол в ворота "Бреста" (2:0) в Лиге 1.
Мбаппе и Месси встретились с девочкой и ее отцом на тренировочной базе клуба.
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13