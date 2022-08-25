Мбаппе и Месси встретились с 8-летней болельщицей "ПСЖ": у нее редкий синдром

Фото: твиттер Киллиана Мбаппе/Автор неизвестен

Звезды французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе и Лионель Месси встретились с 8-летней болельщицей клуба, которая страдает синдромом VACTERL – совокупностью врожденных дефектов, затрагивающих различные системы организма.

У ребенка нашли аномалии в развитии сердца, позвоночника, почек, легких, конечностей, а также мышц в левой части тела.

Еще в начале 2022 года девочка опубликовала в соцсетях видео, на котором попросила Мбаппе остаться в "ПСЖ". Форвард поддержал болельщицу и посвятил ей гол в ворота "Бреста" (2:0) в Лиге 1.

Мбаппе и Месси встретились с девочкой и ее отцом на тренировочной базе клуба.

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