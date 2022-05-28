Мбаппе хочет ухода Неймара из ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Будущее бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара остается неопределенным.

Как сообщает издание As со ссылкой на L’Équipe, в последнее время отношения форварда Килиана Мбаппе и бразильца серьезно испортились.

По информации источника, ранее у игроков были хорошие отношения, однако теперь ситуация дошла до того, что Мбаппе в частных разговорах высмеивает Неймара.

Отмечается, что из-за ПСЖ больше не держится на бразильца, как за ключевого футболиста и готов продать его уже в летнее трансферное окно, также как и сам Мбаппе выступает за продажу Неймара.

Сообщается, что главным препятствием может стать высокий оклад нападающего, который зарабатывать около 4 миллионов евро в месяц до уплаты налогов.

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