Мбаппе хочет покинуть ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям источника, отношения между футболистом и руководством французского клуба безнадежно испорчены. Форвард считает, что клуб не выполнил обещания, которые ему были даны перед продлением контракта.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 12 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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