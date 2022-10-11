Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, отношения между футболистом и руководством французского клуба безнадежно испорчены. Форвард считает, что клуб не выполнил обещания, которые ему были даны перед продлением контракта.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 12 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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