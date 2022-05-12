Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью

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Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе испытывает сильное давление из-за желания перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист и его семья получают звонки из Катара, Федерации футбола Франции, а также президента Франции Эммануэля Макрона, с целью убедить Мбаппе продлить контракт с ПСЖ. В связи с этим форвард боится за свою семью. 

Впрочем, несмотря на это, 23-летний Мбаппе не меняет решение по своему будущему. "Реал" уже готовит грандиозное мероприятие по презентации француза.

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