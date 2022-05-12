Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе испытывает сильное давление из-за желания перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист и его семья получают звонки из Катара, Федерации футбола Франции, а также президента Франции Эммануэля Макрона, с целью убедить Мбаппе продлить контракт с ПСЖ. В связи с этим форвард боится за свою семью.
Впрочем, несмотря на это, 23-летний Мбаппе не меняет решение по своему будущему. "Реал" уже готовит грандиозное мероприятие по презентации француза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14