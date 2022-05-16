Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе согласовал контракт с мадридским "Реалом", но стороны пока что не подписали соглашение, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство французского клуба все еще надеется продлить с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом. Если стороны не договорятся, то форвард перейдет в "Реал" бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 26 результативных передач.

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