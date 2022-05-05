Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, футболист согласился продлить с клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Зарплата форварда вырастет до 50 миллионов евро в год. Кроме того, он получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|20
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|6
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
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