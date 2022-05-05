Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте

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Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист согласился продлить с клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Зарплата форварда вырастет до 50 миллионов евро в год. Кроме того, он получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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