Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ. У Килиана есть соглашение с "Реалом"

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Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ. У Килиана есть соглашение с "Реалом"

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Французский нападающий Килиан Мбаппе близок к продлению соглашения с "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, француз очень резко изменил свое решение и теперь, несмотря на то, что был очень близок к переходу в мадридский "Реал", может остаться в ПСЖ.

Отмечается, что у 23-летнего нападающего есть устная договоренность с королевским клубом и переходе этим летом на правах свободного агента.

Сообщается, что на решение Мбаппе повлияли действия парижан.

Ди Марция пишет, что уже в ближайшие часы Килиан примет окончательное решение о своем будущем.

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