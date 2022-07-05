Майга может играть за сборную России

Фото: сайт "Велеса"/Автор неизвестен

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Мамаду Майга может выступать за сборную России.

По словам африканского футболиста, при этом он также имеет предложение и от Мали.

"У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть. Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: "Пока на паузе". Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле", - отметил он.

27-летний Майга последние 2 года выступал за московский "Велес".

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