Маунт принес "Челси" выездную победу в АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 2:0.

Победу гостям принес дубль Мэйсона Маунта.

"Челси", набрав 19 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 9 очками осталась на 16-й позиции.

"Астон Вилла" – "Челси" - 0:2 (0:1)

Голы: Маунт, 6 - 0:1, Маунт, 65 - 0:2

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Янг, Макгинн (Коутиньо, 74), Дуглас Луис, Рэмзи (Дендонкер, 78), Ингз, Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 66).

"Челси": Аррисабалага, Тиаго Силва, Кукурелья (Аспиликуэта, 46), Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Кулибали, 46), Стерлинг (Броя, 89), Обамеянг (Галлахер, 58).

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