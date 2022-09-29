Матюиди назвал преемника Месси и Роналду

Фото: твиттер Блеза Матюиди/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди выразил мнение, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является наследником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Мбаппе входит в число претендентов на "Золотой мяч". Он показал, что является первоклассным футболистом, несмотря на молодой возраст. Его игра поражает, это было видно и на тренировках. У Килиана есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч" в этом году или в следующем. Думаю, он станет преемником Месси и Роналду", - приводит слова Матюиди Afrique Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ девять матчей и забил 10 голов.

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