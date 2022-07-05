Маттеус: "Роналду в "Баварии" - это было бы секси"

Фото: твиттер Лотара Маттеуса/Автор неизвестен

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе в мюнхенский клуб португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Безусловно, такой трансфер не может быть осуществлен с прицелом на будущее. Ему 37 лет, он всегда попадает в заголовки газет. Я не уверен, что Криштиану впишется в систему "Баварии", но он является выдающимся бомбардиром. Наверное, он забьет около 30 голов. Продажа его футболок окупит трансфер. Роналду в "Баварии" - это было бы секси. Нужно хотя бы продумать этот вариант. Если он сможет пригодиться команде еще 1-2 года, то в его трансфер стоит вложить средства от продажи Левандовски", - приводит слова Маттеуса Sky Sport.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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