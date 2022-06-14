Матич перешел в "Рому"

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Матич перешел в "Рому"

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе сербского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманьи Матича.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с англичанами истекал в конце июня. Хавбек заключил с римлянами контракт до лета 2023 года.

33-летний Матич выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего он провел за клуб 189 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Колубару", "Кошице", "Челси", "Витесс", "Бенфику" и вновь "Челси". За сборную Сербии сыграл 48 матчей и забил 2 мяча. 3-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Футбольной лиги, обладатель Кубка Словакии, обладатель Кубка португальской лиги.

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